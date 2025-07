FOIRE AUX LIVRES Montpellier

Montpellier a déjà accueilli plusieurs événements littéraires majeurs tels que la Comédie

du Livre, le Salon du Livre Indépendant ou encore Plumes de Presse.

La nouveauté en 2025, c’est l’arrivée de la première édition de la Foire aux Livres au Marché du Lez.

Cet événement vient compléter ce paysage en proposant un format inédit, ouvert au grand public, et centré sur la diversité du livre neuf, ancien, rare, d’occasion, de collection, illustré ou indépendant

Deux temps forts à ne pas manquer :

Du mardi 9 au dimanche 14 septembre 2025 en intérieur Maison du Lez

> La Maison d’Édition BOOKMARKS sera présente durant 6 jours pour une immersion littéraire originale dans l’espace Maison du Lez au cœur du Marché du Lez.

Le samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 19h en extérieur espaces cahutes et parking évènementiel au Marché du Lez

> Une programmation élargie avec la participation de nombreux acteurs de la chaîne du livre :

– Libraires et bouquinistes (neuf et occasion)

– Maisons d’édition indépendantes ou confirmées

– Auteurs et autrices, y compris autoédités

– Collectionneurs et passionnés d’ouvrages rares

– Brocanteurs spécialisés BD, illustrés, art, etc. .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 30 63 84 20

English :

Montpellier has already hosted several major literary events, including the Comédie du Livre

du Livre, the Salon du Livre Indépendant and Plumes de Presse.

What’s new in 2025 is the arrival of the first edition of the Foire aux Livres at the Marché du Lez.

German :

Montpellier war bereits Gastgeber mehrerer großer literarischer Veranstaltungen wie der Comédie

du Livre, der Salon du Livre Indépendante oder Plumes de Presse.

Neu im Jahr 2025 ist, dass die erste Büchermesse auf dem Lez-Markt stattfinden wird.

Italiano :

Montpellier ha già ospitato una serie di importanti eventi letterari, tra cui la Comédie

du Livre, il Salon du Livre Indépendant e Plumes de Presse.

La novità del 2025 è l’arrivo della prima Fiera del Libro al Marché du Lez.

Espanol :

Montpellier ya ha acogido varios acontecimientos literarios importantes, como la Comédie

du Livre, el Salon du Livre Indépendant y Plumes de Presse.

La novedad en 2025 es la llegada de la primera Feria del Libro al Marché du Lez.

