Foire aux livres, multimédias et jouets l’Espace Socio Culturel Prigonrieux

Foire aux livres, multimédias et jouets

l’Espace Socio Culturel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Venez profiter de la 8ᵉ édition de la Foire aux livres, multimédias et jouets de Prigonrieux !

Découvrez un large choix de livres, de jeux, de jouets et d’articles multimédias dans une ambiance conviviale.

Une buvette et un service de restauration rapide seront à votre disposition tout au long de la journée. .

l’Espace Socio Culturel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 75 35

