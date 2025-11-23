Foire aux livres, multimédias et jouets l’Espace Socio Culturel Prigonrieux
Foire aux livres, multimédias et jouets l’Espace Socio Culturel Prigonrieux dimanche 23 novembre 2025.
Foire aux livres, multimédias et jouets
l’Espace Socio Culturel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Venez profiter de la 8ᵉ édition de la Foire aux livres, multimédias et jouets de Prigonrieux !
Découvrez un large choix de livres, de jeux, de jouets et d’articles multimédias dans une ambiance conviviale.
Une buvette et un service de restauration rapide seront à votre disposition tout au long de la journée. .
l’Espace Socio Culturel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 75 35
English : Foire aux livres, multimédias et jouets
German : Foire aux livres, multimédias et jouets
Italiano :
Espanol : Foire aux livres, multimédias et jouets
L’événement Foire aux livres, multimédias et jouets Prigonrieux a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides