Foire aux livres par Amnesty International En centre-ville Martigues

Foire aux livres par Amnesty International

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 18h.

Dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 17h.

Jardin de Ferrières fermeture à 14h. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Grand choix de livres d’occasion romans, bd, livres pour enfants, livres d’art, cuisine, sport…au profit de l’association.

Rendez-vous au Jardin de Ferrières et à la Cour de l’Ile (Quai Toulmond) lors de ces deux journées culturelles.

La traditionnelle foire aux livres du groupe local d’Amnesty International est l’occasion de donner des livres en bon état à l’association et d’en acheter d’autres de seconde main à petits prix dont la recette financera les activités du groupe.



Venez nombreux, amateurs de livres et solidaires des actions pour la défense et la protection des droits humains de plus en plus menacés partout dans le monde.

Table d’informations Amnesty International documentation, pétitions à signer, information sur les campagnes en cours.



L’association organise chaque année cet évènement afin de recueillir des fonds qui permettront de financer toutes les actions de défense des droits humains d’Amnesty international France, faire connaître l’action d’Amnesty International, informer sur les droits humains, faire signer les pétitions en cours.



Dons de livres acceptés tous les jours à partir du 6 octobre. A déposer dans la Cour de l’Ile de 10h à 16h30.

L’association recherche des bénévoles pour trier et ranger les dons. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 20 05 35 martigues@amnestyfrance.fr

English :

A wide selection of used books: novels, comics, children’s books, art books, cooking books, sports books… all for the benefit of the association.

Meet us at the Jardin de Ferrières and the Cour de l’Ile (Quai Toulmond) during these two cultural days.

German :

Eine große Auswahl an gebrauchten Büchern: Romane, Comics, Kinderbücher, Kunstbücher, Kochbücher, Sportbücher … alles zugunsten des Vereins.

Treffen Sie uns während dieser beiden Kulturtage im Jardin de Ferrières und am Cour de l’Ile (Quai Toulmond).

Italiano :

Un’ampia selezione di libri di seconda mano: romanzi, fumetti, libri per bambini, libri d’arte, libri di cucina, libri sportivi… tutto a favore dell’associazione.

Venite al Jardin de Ferrières e alla Cour de l’Ile (Quai Toulmond) per queste due giornate culturali.

Espanol :

Una amplia selección de libros de segunda mano: novelas, cómics, libros infantiles, libros de arte, libros de cocina, libros de deporte… todo en beneficio de la asociación.

Nos vemos en el Jardín de Ferrières y la Cour de l’Ile (Quai Toulmond) durante estas dos jornadas culturales.

