Foire aux livres par Amnesty International La Cour de l’Ile Martigues

Informations pratiques

Martigues

Foire aux livres par Amnesty International

Samedi 10 octobre 2026 de 10h à 18h.

Au Jardin de Ferrières de 8h à 17h30.

Dimanche 11 octobre 2026 de 10h à 16h30.

Au Jardin de Ferrières de 8h à 14h. La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Grand choix de livres d’occasion : romans, bd, livres pour enfants, livres d’art, cuisine, sport…au profit de l’association.

La traditionnelle foire aux livres du groupe local d’Amnesty International est l’occasion de donner des livres en bon état à l’association et d’en acheter d’autres de seconde main à petits prix dont la recette financera les activités du groupe.



Venez nombreux, amateurs de livres et solidaires des actions pour la défense et la protection des droits humains de plus en plus menacés partout dans le monde.

Table d’informations Amnesty International : documentation, pétitions à signer, information sur les campagnes en cours.



L’association organise chaque année cet évènement afin de recueillir des fonds qui permettront de financer toutes les actions de défense des droits humains d’Amnesty international France, faire connaître l’action d’Amnesty International, informer sur les droits humains, faire signer les pétitions en cours.



Dons de livres acceptés tous les jours à partir du 6 octobre. A déposer dans la vie associative aux heures de bureau (l’équipe n’accepte pas les encyclopédies. Livres en bon état seulement.). L’association recherche des bénévoles pour trier et ranger les dons. .

La Cour de l’Ile 1, quai Lucien Toulmond Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 05 22 35 martigues@amnestyfrance.fr

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English :

A wide selection of used books: novels, comics, children’s books, art books, cooking books, sports books… all for the benefit of the association.

L’événement Foire aux livres par Amnesty International Martigues a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues