FOIRE AUX LIVRES Puimisson

L’Association Puimisson Events organise une Foire aux livres de 9h à 13h qui se tiendra devant la bibliothèque. 5€ la table de 3m. Merci de vous inscrire par sms (n’oubliez pas vos noms) au

06 19 52 08 02. L’événement sera annulé en cas de mauvais temps.

English :

The Puimisson Events Association is organizing a Book Fair from 9 a.m. to 1 p.m. in front of the library. 5? per 3m table. Please register by sms (don’t forget your name) to

06 19 52 08 02. The event will be cancelled in case of bad weather.

German :

Der Verein Puimisson Events organisiert von 9:00 bis 13:00 Uhr einen Büchermarkt vor der Bibliothek. 5? für einen 3 m langen Tisch. Bitte melden Sie sich per SMS (vergessen Sie Ihren Namen nicht) unter

06 19 52 08 02. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt.

Italiano :

L’Associazione Eventi Puimisson organizza una fiera del libro dalle 9 alle 13 davanti alla biblioteca. 5? per tavolo di 3 metri. Si prega di iscriversi via SMS (senza dimenticare il proprio nome) al numero

06 19 52 08 02. L’evento sarà annullato in caso di maltempo.

Espanol :

La Asociación de Eventos Puimisson organiza una feria del libro de 9 a 13 horas frente a la biblioteca. 5? por mesa de 3m. Inscríbete por SMS (no olvides tu nombre) al

06 19 52 08 02. El evento se cancelará en caso de mal tiempo.

