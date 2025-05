Foire aux livres – Villequier Rives-en-Seine, 15 juin 2025 10:00, Rives-en-Seine.

Le P’tit Dalot organise une nouvelle édition de sa foire aux livres réservée aux particuliers.

C’est sous le nouveau nom du Passeur de Livres que se déroulera l’événement, en bord de Seine à Villequier passeur, pour la transmission d’ouvrages de personnes en personnes, mais aussi en clin d’oeil au lieu. En effet, si Villequier compte un square du passeur c’est en référence aux passeurs qui ont, durant des siècles et jusqu’en 1960, fait traverser le fleuve aux passagers à bord de barques à rames ou youyou . Ils embarquaient à la cale du chemin de Villequier, s’installaient à l’avant de la barque tandis que leurs bagages ou vélos étaient empilés à l’arrière. Le transport, gratuit, était ponctué par le tintement d’une cloche et interrompu pour cause de grandes marées, de mascaret ou de brumes.

Accès libre de 10h à 18h.

Venez trouver votre bonheur parmi les nombreux livres proposés sur les stands.

Villequier Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 95 70 10 d.boquet@rives-en-seine.fr

English : Foire aux livres

Le P?tit Dalot organizes a new edition of its book fair for private individuals.

The event will take place under the new name of « Passeur de Livres », on the banks of the Seine in Villequier: passeur, for the transmission of books from person to person, but also as a nod to the place. Indeed, Villequier has a « square du passeur » in reference to the ferrymen who, for centuries until 1960, took passengers across the river in rowing boats or « youyou ». They embarked at the slipway on chemin de Villequier, and sat in the front of the boat, with their luggage or bicycles piled in the back. The free transport was punctuated by the ringing of a bell and interrupted by high tides, tidal bores or fog.

Free admission from 10am to 6pm.

Come and find what you’re looking for among the many books on offer at the stands.

German :

Le P?tit Dalot organisiert eine neue Ausgabe seiner Buchmesse, die nur für Privatpersonen zugänglich ist.

Die Veranstaltung findet unter dem neuen Namen « Passeur de Livres » am Ufer der Seine in Villequier statt: « Passeur » steht für die Weitergabe von Büchern von Person zu Person, ist aber auch eine Anspielung auf den Ort. Wenn es in Villequier einen « square du passeur » gibt, so bezieht sich dies auf die Fährleute, die jahrhundertelang und bis 1960 Passagiere in Ruderbooten oder « youyou » über den Fluss brachten. Die Passagiere gingen am Hafenbecken des Chemin de Villequier an Bord und setzten sich in den vorderen Teil des Bootes, während ihr Gepäck oder ihre Fahrräder im hinteren Teil gestapelt wurden. Die Fahrt war kostenlos, wurde von einer Glocke begleitet und bei Flut, Sturmflut oder Nebel unterbrochen.

Freier Zugang von 10 bis 18 Uhr.

An den Ständen werden zahlreiche Bücher angeboten.

Italiano :

Le P?tit Dalot organizza un’altra edizione della sua fiera del libro per privati.

L’evento si terrà con il nuovo nome di « Passeur de Livres », sulle rive della Senna a Villequier: passeur, per il passaggio di libri da persona a persona, ma anche come richiamo al luogo. Infatti, Villequier ha una « square du passeur » in riferimento ai traghettatori che, per secoli fino al 1960, hanno portato i passeggeri attraverso il fiume con barche a remi o « youyou ». I passeggeri si imbarcavano allo scalo di alaggio sul chemin de Villequier e si sedevano nella parte anteriore dell’imbarcazione, con i bagagli o le biciclette ammassati nella parte posteriore. Il trasporto gratuito era scandito dal suono di una campana e veniva interrotto in caso di alte maree, mareggiate o nebbia.

Ingresso libero dalle 10.00 alle 18.00.

Venite a cercare quello che cercate tra i tanti libri offerti dalle bancarelle.

Espanol :

Le P?tit Dalot organiza una nueva edición de su feria del libro para particulares.

El evento se celebrará bajo el nuevo nombre de « Passeur de Livres », a orillas del Sena, en Villequier: passeur, por la transmisión de libros de persona a persona, pero también como guiño al lugar. De hecho, Villequier cuenta con una « plaza del passeur » en referencia a los barqueros que, durante siglos y hasta 1960, llevaban a los pasajeros a través del río en barcas de remos o « youyou ». Embarcaban en la grada del chemin de Villequier y se sentaban en la parte delantera de la barca, con el equipaje o las bicicletas apilados en la parte trasera. El transporte gratuito se interrumpía cuando había mareas altas, mareas altas o niebla.

Entrada gratuita de 10.00 a 18.00 horas.

Venga y encuentre lo que busca entre los muchos libros que se ofrecen en los puestos.

