Foire aux livres Ruynes-en-Margeride
Foire aux livres Ruynes-en-Margeride mardi 14 juillet 2026.
Ruynes-en-Margeride
Foire aux livres
Dans les rues du Bourg Ruynes-en-Margeride Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Rendez-vous incontournable de l’été dans le Cantal, pour tous les amateurs de livres.
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Dans les rues du Bourg Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 40 65 14 art.ruynes@yahoo.fr
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English :
A must-see summer event in the Cantal, for all book lovers.
L’événement Foire aux livres Ruynes-en-Margeride a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour