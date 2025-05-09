Ruynes-en-Margeride

Foire aux livres

Dans les rues du Bourg Ruynes-en-Margeride Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Rendez-vous incontournable de l’été dans le Cantal, pour tous les amateurs de livres.

.

Dans les rues du Bourg Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 40 65 14 art.ruynes@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A must-see summer event in the Cantal, for all book lovers.

L’événement Foire aux livres Ruynes-en-Margeride a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour