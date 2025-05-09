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Foire aux livres Ruynes-en-Margeride

Foire aux livres Ruynes-en-Margeride mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Dans les rues du Bourg

Ville : 15320 Ruynes-en-Margeride

Département : Cantal

Début : 2026-07-14T09:00:00

Fin : 2026-07-14T18:00:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ruynes-en-Margeride

Foire aux livres

Dans les rues du Bourg Ruynes-en-Margeride Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Rendez-vous incontournable de l’été dans le Cantal, pour tous les amateurs de livres.
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Dans les rues du Bourg Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 40 65 14  art.ruynes@yahoo.fr

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English :

A must-see summer event in the Cantal, for all book lovers.

L’événement Foire aux livres Ruynes-en-Margeride a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

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