Foire aux livres Sainneville
Foire aux livres Sainneville samedi 1 novembre 2025.
Foire aux livres
Chemin de l’Église Sainneville Seine-Maritime
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Les bénévoles de la bibliothèque organisent une foire aux livres, samedi 1er novembre de 10h à 17h.
Rendez-vous à la salle culturelle de Sainneville ! .
Chemin de l’Église Sainneville 76430 Seine-Maritime Normandie
