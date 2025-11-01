Foire aux livres

Chemin de l’Église Sainneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Les bénévoles de la bibliothèque organisent une foire aux livres, samedi 1er novembre de 10h à 17h.

Rendez-vous à la salle culturelle de Sainneville ! .

Chemin de l’Église Sainneville 76430 Seine-Maritime Normandie

English : Foire aux livres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux livres Sainneville a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie