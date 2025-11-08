Foire aux livres Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien
Foire aux livres
Place Joseph Théophile Deffuas Halle aux grains Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 12:30:00
2025-11-08
Amnesty International vous invite à sa foire aux livres à Saint-Junien ! Une occasion en or pour tous les passionnés de lecture de faire le plein de livres de tous genres romans, BD, sciences humaines, et bien plus encore !
Prix unique 5 € par kilo, une belle manière d’acquérir des trésors littéraires tout en soutenant une cause humanitaire. Venez nombreux découvrir des ouvrages uniques et donner un coup de pouce à la défense des droits humains. .
Place Joseph Théophile Deffuas Halle aux grains Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 53 38 65 65
