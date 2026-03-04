Foire aux livres Saint-Lô

Foire aux livres

Rue des Charmilles Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous le 18 avril à la maison associative de Saint-Lô pour la foire aux livres !

Renseignements au 02 33 77 60 00. .

Rue des Charmilles Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

