FOIRE AUX LIVRES Salle des fêtes de Chaumont Chaumont

FOIRE AUX LIVRES 13 et 14 septembre Salle des fêtes de Chaumont Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T10:00:00 – 2025-09-13T19:00:00

Fin : 2025-09-14T10:00:00 – 2025-09-14T18:00:00

Des milliers de livres d’occasion classés par thème : roman, histoire, art, policier, BD, enfant, voyage, cuisine, sciences, essai, vieux livres, etc…

Ces livres sont proposés à la vente au profit d’Amnesty à bas prix fixé par les bénévoles, en fonction de l’état du livre et à prix dégressifs suivant la quantité achetée. Le stock est renouvelé par des dons au fil de l’année et dans le weekend de vente.

Salle des fêtes de Chaumont Rue de Lorraine, 52000 Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

Traditionnelle vente de livres d’occasion proposée chaque année par le groupe Amnesty international de Chaumont Foire – Livres d’occasion – Amnesty International – Chaumont

