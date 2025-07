Foire aux Livres Secours de la Côte Fleurie Salle de la plage Trouville-sur-Mer

Foire aux Livres Secours de la Côte Fleurie Salle de la plage Trouville-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Foire aux Livres Secours de la Côte Fleurie

Salle de la plage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 09:30:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Avis aux chineurs, aux passionnés de lecture, de musique et de cinéma la Foire aux livres du Secours de la Côte Fleurie vous attend les 12 et 13 juillet 2025 !

Plongez dans un océan de bonnes affaires et de trouvailles en tout genre :

Livres pour petits et grands,

CD, DVD, et même disques vinyles à prix tout doux !

L’occasion parfaite pour compléter votre collection, faire une pause culturelle ou simplement flâner en bonne compagnie, tout en soutenant une action solidaire.

Salle de la plage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 81 12

English : Foire aux Livres Secours de la Côte Fleurie

Calling all bargain hunters, book lovers, music lovers and film buffs: the Secours de la Côte Fleurie Book Fair awaits you on July 12 and 13, 2025!

Dive into an ocean of bargains and finds of all kinds:

Books for young and old,

CDs, DVDs and even vinyl records at rock-bottom prices!

The perfect opportunity to add to your collection, take a cultural break or simply stroll around in good company, while supporting a charitable cause.

German : Foire aux Livres Secours de la Côte Fleurie

Schnäppchenjäger, Lese-, Musik- und Filmfans aufgepasst: Die Büchermesse des Secours de la Côte Fleurie erwartet Sie am 12. und 13. Juli 2025!

Tauchen Sie ein in ein Meer von Schnäppchen und Funden aller Art:

Bücher für Groß und Klein,

CDs, DVDs und sogar Vinyl-Schallplatten zu günstigen Preisen!

Die perfekte Gelegenheit, um Ihre Sammlung zu vervollständigen, eine kulturelle Pause einzulegen oder einfach nur in netter Gesellschaft zu bummeln und dabei eine solidarische Aktion zu unterstützen.

Italiano :

Chiamate tutti i cacciatori di occasioni, gli amanti dei libri, gli appassionati di musica e i cinefili: il Salone del Libro del Secours de la Côte Fleurie vi aspetta il 12 e 13 luglio 2025!

Immergetevi in un mare di occasioni e di scoperte di ogni tipo:

Libri per grandi e piccini,

CD, DVD e persino dischi in vinile a prezzi stracciati!

È l’occasione perfetta per arricchire la propria collezione, fare una pausa culturale o semplicemente passeggiare in buona compagnia, sostenendo al contempo un’associazione benefica.

Espanol :

Llamamiento a todos los cazadores de gangas, amantes de los libros, melómanos y cinéfilos: ¡la Feria del Libro del Secours de la Côte Fleurie les espera los días 12 y 13 de julio de 2025!

Sumérjase en un mar de gangas y hallazgos de todo tipo:

Libros para grandes y pequeños,

CD, DVD e incluso discos de vinilo a precios de ganga

Es la oportunidad perfecta para ampliar su colección, hacer una pausa cultural o simplemente pasear en buena compañía, mientras apoya a una organización benéfica.

