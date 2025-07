Foire aux livres Rue de la Liberté Semur-en-Auxois

Début : 2025-08-29 10:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-29

Le groupe de Semur en Auxois d’Amnesty International France organise comme chaque année sa Foire aux Livres, les 1, 2 et 3 septembre, au Caveau des Maréchaux, 25 rue de la Liberté, à Semur, de 10h00 à 19h00. Des milliers de livres dans tous les genres, pour tous les goûts et tous les âges, à très très petits prix..

Le choix des livres est extrêmement varié, en poche ou en livres classiques: littérature, romans policiers, livres pour enfants, essais, histoire, économie, société, politique, santé, loisirs, voyages, arts, etc… et encore plein d’autres sujets Quelques DVD et BD seront aussi disponibles.

Cette foire aux livres aide à financer les actions d’Amnesty International France pour défendre les droits humains dans le monde.

Entrée gratuite ouverte à tous. Venez nombreux. Nous vous accueillerons avec plaisir .

Rue de la Liberté Caveau des Maréchaux Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amnesty-semur399@laposte.net

