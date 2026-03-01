Foire aux livres SOS amitié Gymnase de Fontaine Ecu Besançon

Foire aux livres SOS amitié

Gymnase de Fontaine Ecu 28 Rue de Fontaine Écu Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

La prochaine Foire aux livres organisée par SOS amitié Besançon Franche-Comté!

Seront proposés, à petits prix, des livres d’occasion pour adultes et enfants. (Ainsi que des CD, DVD et vinyles)

Littérature, Biographies, Policiers, Science fiction, Sciences et médecine, Nature animaux, Humour, BD, Vie pratique, Politique économie, Langues, Psycho-socio-philo, Cuisine-diététique, Formation enseignement, Histoire, Religions Spiritualités, Arts ciné, Beaux livres, Classiques-poésie , Sports-jeux-aventure, géographie-tourisme, Livres régionaux, Livres enfants …

Vous pouvez déposer vos livres à l’accueil ou téléphoner au 07 83 15 44 46.

Concernant l’association SOS amitié: Une association d’utilité publique qui a pour objectif premier la prévention du suicide. Depuis plus de 60 ans, elle offre une écoute bienveillante et anonyme au téléphone 24h/24, 7j/7, mais aussi par chat et messagerie.

Elle s’adresse à toute personne éprouvant des difficultés diverses, solitude, détresse psychique, idées noires, suicidaires, coup de blues.

Contact au 09 72 39 40 50 ou communication@besancon.sosamitie.org .

