Foire aux livres Villard
Foire aux livres Villard samedi 27 septembre 2025.
Foire aux livres
Villard Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Foire aux livres de 9h à 18h salle polyvalente.
Rens clublafontaine.villard@gmail.com .
Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine clublafontaine.villard@gmail.com
English : Foire aux livres
German : Foire aux livres
Italiano :
Espanol : Foire aux livres
L’événement Foire aux livres Villard a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pays Dunois