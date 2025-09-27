Foire aux livres Villard

Foire aux livres Villard samedi 27 septembre 2025.

Foire aux livres de 9h à 18h salle polyvalente.

Rens clublafontaine.villard@gmail.com .

Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine clublafontaine.villard@gmail.com

