Foire aux manèges de Lille Lille

Foire aux manèges de Lille

Champ de Mars Lille Lille Nord

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 23:59:00

2025-08-30 2025-09-28

C’est un rendez-vous que petits et grands attendent chaque année avec impatience la plus grande fête foraine du Nord s’installe à nouveau sur l’Esplanade du Champ de Mars, à deux pas du cœur de Lille !

Entre manèges à sensations, gourmandises sucrées, stands de jeux et ambiance lumineuse, la magie opère dès la tombée de la nuit. Et bonne nouvelle elle sera cette année encore accessible pendant la Braderie ! De quoi prolonger la fête après une journée de chine.

Horaires à venir.

English :

It?s an event that young and old alike look forward to every year: the biggest funfair in the North of France is back on the Esplanade du Champ de Mars, just a stone?s throw from the heart of Lille!

With its thrilling rides, sweet treats, game stalls and illuminated atmosphere, the magic of the funfair starts to happen as soon as night falls. And the good news is that it will be open again this year during the Braderie! The perfect way to prolong the party after a day’s bargain hunting.

Opening hours to come.

German :

Der größte Jahrmarkt des Nordens findet wieder auf der Esplanade du Champ de Mars statt, nur wenige Schritte vom Herzen Lilles entfernt

Mit aufregenden Fahrgeschäften, süßen Leckereien, Spielständen und stimmungsvollen Lichtern wird der Zauber ab Einbruch der Dunkelheit wirken. Und die gute Nachricht: Auch in diesem Jahr wird er während der Braderie zugänglich sein! So können Sie das Fest nach einem Tag auf dem Markt verlängern.

Öffnungszeiten in Kürze.

Italiano :

È un evento che grandi e piccini attendono con ansia ogni anno: il più grande parco divertimenti del Nord torna sull’Esplanade du Champ de Mars, a due passi dal cuore di Lille!

Con le sue giostre da brivido, i dolciumi, le bancarelle di giochi e l’atmosfera luminosa, la magia si scatena non appena cala la notte. E la buona notizia è che anche quest’anno sarà aperto durante la Braderie! Un motivo in più per continuare la festa dopo una giornata a caccia di occasioni.

Orari di apertura a breve.

Espanol :

El mayor parque de atracciones del Norte vuelve a la explanada del Campo de Marte, a dos pasos del corazón de Lille

Con sus emocionantes atracciones, sus golosinas, sus puestos de juegos y su ambiente luminoso, la magia se desata en cuanto cae la noche. Y la buena noticia es que este año volverá a abrir sus puertas durante la Braderie Razón de más para seguir la fiesta después de un día de búsqueda de gangas.

Horarios por determinar.

