Foire aux maquettes Maison du patrimoine Grasse

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Entrez dans la peau d’un bâtisseur de cathédrale ! Testez nos maquettes pour mieux comprendre comment étaient construites les voûtes de pierre et découvrir l’architecture au Moyen Âge. Cette activité de manipulation s’adresse à tous, seul ou en famille.

Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles

