Foire aux maquettes Maison du patrimoine Grasse

Foire aux maquettes Maison du patrimoine Grasse

Foire aux maquettes Maison du patrimoine Grasse samedi 20 septembre 2025.

Foire aux maquettes 20 et 21 septembre Maison du patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Entrez dans la peau d’un bâtisseur de cathédrale ! Testez nos maquettes pour mieux comprendre comment étaient construites les voûtes de pierre et découvrir l’architecture au Moyen Âge. Cette activité de manipulation s’adresse à tous, seul ou en famille.

Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles
Entrez dans la peau d’un bâtisseur de cathédrale ! Testez nos maquettes pour mieux comprendre comment étaient construites les voûtes de pierre et découvrir l’architecture au Moyen Âge. Cette activité…

Ville de Grasse – Vah