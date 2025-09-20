Foire aux maquettes Maison du patrimoine Grasse
Foire aux maquettes 20 et 21 septembre Maison du patrimoine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Entrez dans la peau d’un bâtisseur de cathédrale ! Testez nos maquettes pour mieux comprendre comment étaient construites les voûtes de pierre et découvrir l’architecture au Moyen Âge. Cette activité de manipulation s’adresse à tous, seul ou en famille.
Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles
