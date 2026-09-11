Foire aux marrons Chevanceaux
dimanche 18 octobre 2026 · Chevanceaux
Informations pratiques
Chevanceaux
Foire aux marrons
Avenue de Paris Chevanceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Brocante de Chevanceaux sur l’Avenue de Paris.
Achat de marrons chauds, exposition de voitures neuves,
Restauration sur place
Animation à midi par la banda Buzzy box avec un pot offert.
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Avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 60 09 cdfchevanceaux.17210@gmail.com
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English :
Chevanceaux Flea Market on Avenue de Paris.
Hot chestnuts for sale, new car exhibition,
On-site dining
Noon entertainment by the Buzzy Box band, with a complimentary drink.
L’événement Foire aux marrons Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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