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AGENDA · Chevanceaux

Foire aux marrons Chevanceaux

dimanche 18 octobre 2026 · Chevanceaux

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Avenue de Paris
Ville
17210 Chevanceaux
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chevanceaux

Foire aux marrons

Avenue de Paris Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Brocante de Chevanceaux sur l’Avenue de Paris.
Achat de marrons chauds, exposition de voitures neuves,
Restauration sur place
Animation à midi par la banda Buzzy box avec un pot offert.
  .

Avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 60 09  cdfchevanceaux.17210@gmail.com

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English :

Chevanceaux Flea Market on Avenue de Paris.
Hot chestnuts for sale, new car exhibition,
On-site dining
Noon entertainment by the Buzzy Box band, with a complimentary drink.

L’événement Foire aux marrons Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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