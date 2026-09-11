Informations pratiques

Chevanceaux

Foire aux marrons

Avenue de Paris Chevanceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Brocante de Chevanceaux sur l’Avenue de Paris.

Achat de marrons chauds, exposition de voitures neuves,

Restauration sur place

Animation à midi par la banda Buzzy box avec un pot offert.

.

Avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 60 09 cdfchevanceaux.17210@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chevanceaux Flea Market on Avenue de Paris.

Hot chestnuts for sale, new car exhibition,

On-site dining

Noon entertainment by the Buzzy Box band, with a complimentary drink.

L’événement Foire aux marrons Chevanceaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge