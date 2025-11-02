Foire aux marrons Creil

Foire aux marrons Creil dimanche 2 novembre 2025.

Foire aux marrons

Place Carnot Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Le plus ancien des événements de la Ville revient pour sa 814è édition le dimanche 2 novembre 2025, de 10h à 18h. Rendez-vous dans le centre-ville pour une journée conviviale et festive.

Au programme De nombreux exposants avec des stands variés et des manèges pour petits et grands. Venez flâner dans les rues animées, déguster de délicieux marrons chauds et profiter des animations qui rythmeront cette journée.

Tentez votre chance avec les traditionnels jeux de la foire pour remporter peut-être des lots exceptionnels ! Pour les adultes, le jeu du marron de la chance peut vous permettre de remporter des bons culture, des entrées à la piscine et au théâtre, des ateliers à l’espace Matisse, un voyage aux Canaries, des week-ends, des dîners dans des lieux d’exception ! Les enfants, quant à eux, pourront gagner des chèques cadeaux, grâce au jeu des marrons gourmands.

Place Carnot Creil 60100 Oise Hauts-de-France

English :

The city’s oldest event returns for its 814th edition on Sunday, November 2, 2025, from 10am to 6pm. Rendezvous in the city center for a convivial and festive day.

On the program: numerous exhibitors with a variety of stalls and rides for young and old. Come and stroll through the lively streets, taste delicious hot chestnuts and enjoy the day’s entertainment.

Try your luck at the traditional fairground games, and you could win some fantastic prizes! For adults, the Chestnut of Luck game will give you the chance to win culture vouchers, tickets to the swimming pool and theater, workshops at the Espace Matisse, a trip to the Canaries, weekends away and dinners in exceptional places! Children, meanwhile, can win gift vouchers, thanks to the gourmet chestnut game.

German :

Die älteste Veranstaltung der Stadt kehrt am Sonntag, dem 2. November 2025, von 10.00 bis 18.00 Uhr zu ihrer 814. Wir treffen uns im Stadtzentrum, um einen geselligen und festlichen Tag zu verbringen.

Auf dem Programm stehen: Zahlreiche Aussteller mit verschiedenen Ständen und Karussells für Groß und Klein. Schlendern Sie durch die belebten Straßen, probieren Sie leckere heiße Maronen und genießen Sie die Animationen, die den Rhythmus dieses Tages bestimmen.

Versuchen Sie Ihr Glück bei den traditionellen Spielen des Jahrmarkts und gewinnen Sie vielleicht außergewöhnliche Preise! Erwachsene können mit dem Spiel Marron de chance Kulturgutscheine, Eintrittskarten für das Schwimmbad und das Theater, Workshops im Espace Matisse, eine Reise auf die Kanarischen Inseln, Wochenenden und Abendessen an außergewöhnlichen Orten gewinnen! Kinder können beim Spiel Marrons gourmands Geschenkgutscheine gewinnen.

Italiano :

L’evento più antico della città torna per la sua 814ª edizione domenica 2 novembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00. Unitevi a noi nel centro della città per una giornata di divertimento e di festa.

In programma: una serie di espositori con una varietà di bancarelle e giostre per tutte le età. Venite a passeggiare per le strade animate, assaggiate le deliziose castagne calde e godetevi l’intrattenimento della giornata.

Tentate la fortuna nei tradizionali giochi da fiera e potreste vincere fantastici premi! Gli adulti possono vincere buoni cultura, biglietti per la piscina e il teatro, laboratori all’Espace Matisse, un viaggio alle Canarie, weekend e cene in alcuni dei migliori posti del mondo! I bambini, invece, possono vincere buoni regalo nel gioco delle castagne gourmet.

Espanol :

El evento más antiguo de la ciudad regresa en su 814ª edición el domingo 2 de noviembre de 2025, de 10:00 a 18:00 horas. Únase a nosotros en el centro de la ciudad para disfrutar de un día de diversión y festividades.

En el programa: numerosos expositores con puestos variados y atracciones para todas las edades. Pasee por las animadas calles, deguste deliciosas castañas calientes y disfrute de la animación del día.

Pruebe suerte en los tradicionales juegos de feria y podrá ganar fantásticos premios Los adultos podrán ganar bonos culturales, entradas para la piscina y el teatro, talleres en el Espace Matisse, un viaje a Canarias, fines de semana y cenas en algunos de los mejores lugares del mundo En cuanto a los niños, pueden ganar cheques regalo en el juego de la castaña gourmet.

