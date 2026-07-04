Informations pratiques

Boulaincourt

Foire aux melons

Place Jeanne d’arc Boulaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Foire aux melons.

De nombreux commerçants attendent plusieurs milliers de visiteurs comme chaque année.

Primeurs, artisans, créateurs, producteurs locaux… de nombreux exposants vous attendent.

Manège pour les plus petits

Restauration possible sur place .Tout public

0 .

Place Jeanne d’arc Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 58 65 95 80

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English :

Melon Fair.

As in previous years, a large number of retailers are expecting several thousand visitors.

Fresh produce, craftsmen, designers, local producers… many exhibitors await you.

Merry-go-round for the little ones

Catering available on site.

L’événement Foire aux melons Boulaincourt a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MIRECOURT