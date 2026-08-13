Foire aux Mesles Le Veurdre
lundi 12 octobre 2026 · Le Veurdre
Informations pratiques
Le Veurdre
Foire aux Mesles
Place du champ de foire Le Veurdre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-12 16:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Foire primée aux chevaux ( Percherons, Ardennais, Comtois), porcs et ovins.
Exposants ouvert à tous (emplacement gratuit) marché local, buvette, restauration sur le champ de foire.
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Place du champ de foire Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 40 67 mairie.le.veurdre@wanadoo.fr
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English :
Prize Fair featuring horses (Percherons, Ardennais, Comtois), pigs, and sheep.
Open to all exhibitors (free booths) — local market, refreshment stand, and food service on the fairgrounds.
L’événement Foire aux Mesles Le Veurdre a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région