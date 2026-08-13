Informations pratiques

Le Veurdre

Foire aux Mesles

Place du champ de foire Le Veurdre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:00:00

fin : 2026-10-12 16:30:00

Date(s) :

2026-10-12

Foire primée aux chevaux ( Percherons, Ardennais, Comtois), porcs et ovins.

Exposants ouvert à tous (emplacement gratuit) marché local, buvette, restauration sur le champ de foire.

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Place du champ de foire Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 40 67 mairie.le.veurdre@wanadoo.fr

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English :

Prize Fair featuring horses (Percherons, Ardennais, Comtois), pigs, and sheep.

Open to all exhibitors (free booths) — local market, refreshment stand, and food service on the fairgrounds.

L’événement Foire aux Mesles Le Veurdre a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région