Foire aux monstres Saint-Aubin-sur-Mer
vendredi 31 octobre 2025
Foire aux monstres
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
2025-10-31 14:00:00
2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Les temps forts d’Halloween à Saint-Aubin !
Rendez-vous vendredi 31 octobre de 14h à 18h au Parc Pillier pour un après-midi monstrueusement amusant avec la Foire aux Monstres ! Un programme entièrement gratuit et ouvert à tous, petits et grands, vous attend !
Découvrez l’ourson magicien et son espiègle lapin sorcier qui déambuleront parmi les visiteurs… ou encore le circuit de petits chevaux à pédales pour un parcours délirant !
Mais ce n’est pas tout ! Vous retrouverez aussi une fête foraine à l’ancienne, avec barbapapa spéciale Halloween et pop-corn offerts, jeux en bois pour tous les âges (palets, chamboul’tout, attrape-quille…) et enfin, un stand de tableaux magiques toile d’araignée pour créer des œuvres ensorcelées.
Et bien sûr… des bonbons ou un sort ! .
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
English : Foire aux monstres
Discover the magician teddy bear and his mischievous sorcerer rabbit wandering among the visitors, or the circuit of little pedal horses for a wild ride
German : Foire aux monstres
Entdecken Sie den Zauberbären und seinen schelmischen Zauberhasen, die unter den Besuchern umherlaufen, oder auch den Rundkurs mit kleinen Tretpferden für einen verrückten Parcours
Italiano :
Scoprite l’orsetto mago e il suo coniglio stregone, che si aggireranno tra i visitatori, o il circuito di cavallini a pedali per una corsa sfrenata
Espanol :
Descubra al osito mago y a su travieso conejo hechicero, que deambularán entre los visitantes, o el circuito de caballitos a pedales para un paseo salvaje
