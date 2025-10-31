Foire aux monstres Saint-Aubin-sur-Mer

vendredi 31 octobre 2025

Foire aux monstres

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Les temps forts d’Halloween à Saint-Aubin !

Rendez-vous vendredi 31 octobre de 14h à 18h au Parc Pillier pour un après-midi monstrueusement amusant avec la Foire aux Monstres ! Un programme entièrement gratuit et ouvert à tous, petits et grands, vous attend !

Découvrez l’ourson magicien et son espiègle lapin sorcier qui déambuleront parmi les visiteurs… ou encore le circuit de petits chevaux à pédales pour un parcours délirant !

Mais ce n’est pas tout ! Vous retrouverez aussi une fête foraine à l’ancienne, avec barbapapa spéciale Halloween et pop-corn offerts, jeux en bois pour tous les âges (palets, chamboul’tout, attrape-quille…) et enfin, un stand de tableaux magiques toile d’araignée pour créer des œuvres ensorcelées.

Et bien sûr… des bonbons ou un sort ! .

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Foire aux monstres

Discover the magician teddy bear and his mischievous sorcerer rabbit wandering among the visitors, or the circuit of little pedal horses for a wild ride

German : Foire aux monstres

Entdecken Sie den Zauberbären und seinen schelmischen Zauberhasen, die unter den Besuchern umherlaufen, oder auch den Rundkurs mit kleinen Tretpferden für einen verrückten Parcours

Italiano :

Scoprite l’orsetto mago e il suo coniglio stregone, che si aggireranno tra i visitatori, o il circuito di cavallini a pedali per una corsa sfrenata

Espanol :

Descubra al osito mago y a su travieso conejo hechicero, que deambularán entre los visitantes, o el circuito de caballitos a pedales para un paseo salvaje

