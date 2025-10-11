Foire aux oignons Chavanges
Foire aux oignons Chavanges samedi 11 octobre 2025.
Foire aux oignons
Chavanges Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
La foire aux oignons revient pour sa 43ème édition à Chavanges !
Il s’agit d’une foire commerciale organisée par le Comité des Fêtes et ayant lieu chaque année le deuxième samedi du mois d’octobre, qui célèbre l’oignon sous toutes ses formes.
Vous y retrouverez une centaine d’exposants, notamment des producteurs, agriculteurs et artisans locaux, ainsi que des associations locales.
Au menu la tarte à l’oignon, le boudin noir à l’oignon et le beignet à l’oignon. Vous pourrez également acheter de l’oignon en sac.
Venez nombreux ! .
Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 6 83 41 36 12
