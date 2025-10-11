Foire aux oignons Chavanges

Foire aux oignons Chavanges samedi 11 octobre 2025.

Foire aux oignons

Chavanges Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La foire aux oignons revient pour sa 43ème édition à Chavanges !

Il s’agit d’une foire commerciale organisée par le Comité des Fêtes et ayant lieu chaque année le deuxième samedi du mois d’octobre, qui célèbre l’oignon sous toutes ses formes.

Vous y retrouverez une centaine d’exposants, notamment des producteurs, agriculteurs et artisans locaux, ainsi que des associations locales.

Au menu la tarte à l’oignon, le boudin noir à l’oignon et le beignet à l’oignon. Vous pourrez également acheter de l’oignon en sac.

Venez nombreux ! .

Chavanges 10330 Aube Grand Est +33 6 83 41 36 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux oignons Chavanges a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne