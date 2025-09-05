Foire aux oignons Le Mans
Foire aux oignons Le Mans vendredi 5 septembre 2025.
Foire aux oignons
Avenue de la Libération Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 09:00:00
fin : 2025-09-05 23:00:00
Date(s) :
2025-09-05
Une foire qui remonte au Moyen-Âge !
La Foire aux oignons a lieu avenue de la Libération, chaque premier vendredi de septembre. L’occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d’ail et d’oignons, les savoir-faire et la gastronomie sarthoises, une mini-ferme et plusieurs manèges. Food-trucks sur place. .
Avenue de la Libération Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 mairie@lemans.fr
English :
A fair that dates back to the Middle Ages!
German :
Ein Jahrmarkt, der bis ins Mittelalter zurückreicht!
Italiano :
Una fiera che risale al Medioevo!
Espanol :
Una feria que se remonta a la Edad Media
L’événement Foire aux oignons Le Mans a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Le Mans