Foire aux oignons Le Mans

Foire aux oignons Le Mans vendredi 5 septembre 2025.

Foire aux oignons

Avenue de la Libération Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 09:00:00

fin : 2025-09-05 23:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Une foire qui remonte au Moyen-Âge !

La Foire aux oignons a lieu avenue de la Libération, chaque premier vendredi de septembre. L’occasion de retrouver les vendeurs traditionnels d’ail et d’oignons, les savoir-faire et la gastronomie sarthoises, une mini-ferme et plusieurs manèges. Food-trucks sur place. .

Avenue de la Libération Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 22 mairie@lemans.fr

English :

A fair that dates back to the Middle Ages!

German :

Ein Jahrmarkt, der bis ins Mittelalter zurückreicht!

Italiano :

Una fiera che risale al Medioevo!

Espanol :

Una feria que se remonta a la Edad Media

L’événement Foire aux oignons Le Mans a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Le Mans