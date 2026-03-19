Foire aux Pieds de cochon

Isle Sainte Marie Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Foire aux pieds de cochon animations, concert, repas, artisans, produits du terroir locaux et régionaux. .

Isle Sainte Marie Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est confreriedupieddecochon@gmail.com

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English : Foire aux Pieds de cochon

L’événement Foire aux Pieds de cochon Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne