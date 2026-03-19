Foire aux Pieds de cochon Sainte-Menehould
Foire aux Pieds de cochon Sainte-Menehould vendredi 8 mai 2026.
Foire aux Pieds de cochon
Isle Sainte Marie Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Foire aux pieds de cochon animations, concert, repas, artisans, produits du terroir locaux et régionaux. .
Isle Sainte Marie Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est confreriedupieddecochon@gmail.com
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English : Foire aux Pieds de cochon
L’événement Foire aux Pieds de cochon Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne