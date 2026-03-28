Foire aux plantes à La Ferme de Fanny

49 chemin de Villepré Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Foire aux plantes avec visite de la ferme. Restauration sucrée/salée et buvette vous seront proposées toute la journée !

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49 chemin de Villepré Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36

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English :

Plant fair with tour of the farm. Sweet and savory food and refreshments all day long!

L’événement Foire aux plantes à La Ferme de Fanny Montélimar a été mis à jour le 2026-03-28 par Montélimar Tourisme Agglomération