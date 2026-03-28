Foire aux plantes à La Ferme de Fanny Montélimar
Foire aux plantes à La Ferme de Fanny Montélimar vendredi 1 mai 2026.
Foire aux plantes à La Ferme de Fanny
49 chemin de Villepré Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Foire aux plantes avec visite de la ferme. Restauration sucrée/salée et buvette vous seront proposées toute la journée !
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49 chemin de Villepré Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36
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English :
Plant fair with tour of the farm. Sweet and savory food and refreshments all day long!
L’événement Foire aux plantes à La Ferme de Fanny Montélimar a été mis à jour le 2026-03-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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