Foire aux plantes Bézouotte

Foire aux plantes

1 Rue de l’Église Bézouotte Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Depuis 1994, au sein d’un décor renouvelé chaque année, les rues paysagées du village accueillent lors du second week-end de mai, sa foire aux plantes et ses 11 000 visiteurs. Elle est devenue un événement horticole reconnu au niveau national et une des plus importante fête des plantes de la région Bourgogne Franche Comté. Les membres organisateurs de l’association Jardins extraordinaires ont su créer un lieu de rencontre conviviale et d’échanges autour des plantes, réunissant producteurs, collectionneurs initiés, amateurs néophytes ou simples curieux.

110 EXPOSANTS

Un soin particulier est apporté pour sélectionner et rechercher une diversité et un équilibre de plantes proposées par des pépiniéristes, horticulteurs, maraîchers .

– Vivaces pivoines arbustives, hémérocalles graminées géraniums annuelles…

– Bulbes botaniques, rhizomes et plantes aquatiques Plants de légumes plantes comestibles et graines bio .

– Plantes médicinales et aromatiques Clématites et grimpantes Hostas Rosiers …

– Sauges Plantes carnivores Hydrangeas Cactées Orchidées botaniques Arbustes fruitiers et d’ornement Bonsaïs

– Mobilier et décorations de jardin …

– Associations (Cercle des amateurs de chrysanthèmes, Société d’Horticulture de Côte d’Or, Jardinot, Jardins et santé…)

Ces producteurs utilisent des moyens et des méthodes de culture visant à la protection de la nature en respectant la biodiversité. Notre préoccupation est de privilégier la production des plantes rares chez les professionnels pour qu’elles puissent continuer à croître dans nos jardins en suivant l’évolution du climat et dans le respect de l’environnement.

INFOS PRATIQUES

– Entrée 5 euros groupes (+20) 4 euros gratuité pour de 18 ans

– Parking gratuit Restauration Service brouette animation enfants

HORAIRES

– Samedi 9 mai 10h 19h Dimanche 10 mai 9h 18h .

1 Rue de l’Église Bézouotte 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 72 00 90 fapbezouotte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux plantes

L’événement Foire aux plantes Bézouotte a été mis à jour le 2025-12-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)