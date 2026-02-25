Foire aux plantes

place de la mairie Cercoux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

foire aux plantes avec 40 exposants fruitiers, plants de légumes, rosiers, vivaces, cactus, bonsais, orchidées…restauration sur place

.

place de la mairie Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 08 15 97 jardinsdamateurs@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

plant fair with 40 exhibitors: fruit trees, vegetable plants, roses, perennials, cacti, bonsais, orchids…catering on site

L’événement Foire aux plantes Cercoux a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge