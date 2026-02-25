Foire aux plantes Cercoux
Foire aux plantes Cercoux dimanche 29 mars 2026.
Foire aux plantes
place de la mairie Cercoux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
foire aux plantes avec 40 exposants fruitiers, plants de légumes, rosiers, vivaces, cactus, bonsais, orchidées…restauration sur place
.
place de la mairie Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 08 15 97 jardinsdamateurs@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
plant fair with 40 exhibitors: fruit trees, vegetable plants, roses, perennials, cacti, bonsais, orchids…catering on site
L’événement Foire aux plantes Cercoux a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge