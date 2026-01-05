Foire aux plantes et vide grenier Salle polyvalente Melgven

Foire aux plantes et vide grenier

Salle polyvalente Rue Per Jakez Helias Melgven Finistère

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

L’association Les P’tites Boutures organise une Foire aux plantes à Melgven le 29 mars dans la Salle polyvalente rue Per Jakez Hélias de 9h à 17h30, au profit des enfants hospitalisés à Quimper.

De nombreux exposants, des professionnels, pépiniéristes, maraîchers… ainsi que des particuliers, vous proposeront des plants d’ornements tout comme des plants de légumes, des succulentes, des arbres rares, des plantes de collection, des fruitiers ou des petites boutures….

Des artisans et créateurs locaux seront également présents ainsi que des producteurs de miel , tisanes , herbes aromatiques

Buvette et petite restauration sur place

sandwichs, crêpes, saucisses frites, gâteaux. .

Salle polyvalente Rue Per Jakez Helias Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 82 88 40 05

