Foire aux plantes Parking de la Petite Vitesse Houlgate
Foire aux plantes Parking de la Petite Vitesse Houlgate samedi 8 novembre 2025.
Foire aux plantes
Parking de la Petite Vitesse Chemin de la Petite Vitesse Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:45:00
fin : 2025-11-08 15:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Palmiers, plantes de jardins, arbustes et plantes méditerranéennes… La foire aux plante vous invite à flâner dans une ambiance conviviale, à découvrir de belles variétés et à échanger avec des passionnés.
Palmiers, plantes de jardins, arbustes et plantes méditerranéennes… La foire aux plante vous invite à flâner dans une ambiance conviviale, à découvrir de belles variétés et à échanger avec des passionnés. .
Parking de la Petite Vitesse Chemin de la Petite Vitesse Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
English : Foire aux plantes
Palm trees, garden plants, shrubs and Mediterranean plants? The plant fair invites you to stroll around in a friendly atmosphere, discover beautiful varieties and chat with enthusiasts.
German : Foire aux plantes
Palmen, Gartenpflanzen, Sträucher und mediterrane Pflanzen? Die Pflanzenmesse lädt Sie ein, in einer freundlichen Atmosphäre zu bummeln, schöne Sorten zu entdecken und sich mit Pflanzenliebhabern auszutauschen.
Italiano :
Palme, piante da giardino, arbusti e piante mediterranee? La fiera delle piante vi invita a passeggiare in un’atmosfera amichevole, a scoprire bellissime varietà e a chiacchierare con gli appassionati.
Espanol :
¿Palmeras, plantas de jardín, arbustos y plantas mediterráneas? La feria de plantas le invita a pasear en un ambiente agradable, descubrir bellas variedades y charlar con los aficionados.
L’événement Foire aux plantes Houlgate a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Normandie Pays d’Auge