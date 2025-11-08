Foire aux plantes Parking de la Petite Vitesse Houlgate

Foire aux plantes

Parking de la Petite Vitesse Chemin de la Petite Vitesse Houlgate Calvados

Début : 2025-11-08 09:45:00

fin : 2025-11-08 15:30:00

2025-11-08

Palmiers, plantes de jardins, arbustes et plantes méditerranéennes… La foire aux plante vous invite à flâner dans une ambiance conviviale, à découvrir de belles variétés et à échanger avec des passionnés.

Parking de la Petite Vitesse Chemin de la Petite Vitesse Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Foire aux plantes

Palm trees, garden plants, shrubs and Mediterranean plants? The plant fair invites you to stroll around in a friendly atmosphere, discover beautiful varieties and chat with enthusiasts.

German : Foire aux plantes

Palmen, Gartenpflanzen, Sträucher und mediterrane Pflanzen? Die Pflanzenmesse lädt Sie ein, in einer freundlichen Atmosphäre zu bummeln, schöne Sorten zu entdecken und sich mit Pflanzenliebhabern auszutauschen.

Italiano :

Palme, piante da giardino, arbusti e piante mediterranee? La fiera delle piante vi invita a passeggiare in un’atmosfera amichevole, a scoprire bellissime varietà e a chiacchierare con gli appassionati.

Espanol :

¿Palmeras, plantas de jardín, arbustos y plantas mediterráneas? La feria de plantas le invita a pasear en un ambiente agradable, descubrir bellas variedades y charlar con los aficionados.

L’événement Foire aux plantes Houlgate a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Normandie Pays d’Auge