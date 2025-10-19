Foire aux plantes « La Passiflore » La vie du sol- un ver dans mon jardin Rue de l’Abbaye Vertheuil

Foire aux plantes « La Passiflore » La vie du sol- un ver dans mon jardin
dimanche 19 octobre 2025.

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

53ème Foire aux plantes La Passiflore d’automne avec pour thématique “La vie du sol, un ver de terre dans mon jardin“

« Cette fois, La Passiflore va prendre la pelle bêche pour aller voir ce qui se trame là-dessous. Non, on ne va pas faire de la spéléologie, on va faire de la géodrilologie.

Comme cela ne s’improvise pas, l’association a fait appel à une géodrilologue. Si, si ça existe, et elle ne parle pas avec le ventre. Elle va nous expliquer le rôle des différents vers de terre dans la vie du sol. Ainsi deviendront-ils nos amis, et comme c’est dans le besoin qu’on reconnaît ses amis on saluera aussi les vers du fumier.

Et pour avoir toute la famille, nous inviterons les autres autres détritiphages, pour un banquet festif. »

Troc plantes et pépiniéristes spécialisés.

Restauration sur place possible. .

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 76 53 passiflore.vertheuil@gmail.com

