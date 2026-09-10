Informations pratiques

Vertheuil

Foire aux plantes « La Passiflore » : Le Dalhia

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Pour sa 55ème foire aux plantes, la Passiflore fera la fête au dahlia à l’abbaye de Vertheuil. Son joli nom, on ne sait jamais où poser le ”h“, n’honore pas une dame mais le botaniste suédois Anders Dahl.

Originaires du Mexique, les dahlias, acocoxochitl ou chichipatli, leur nom en langage nahuatl, nourrissaient les aztèques, ainsi que leur bétail. Sa première floraison sur le vieux continent eut lieu au jardin botanique de Madrid à la fin du XVIIIème siècle.

Le dahlia, la fleur du changement, inspire la résilience et la persévérance. Ses racines tubéreuses, capables de survivre à l’hiver pour renaître au printemps, symbolisent la force intérieure.

42 espèces sont reconnues et des dizaines de milliers de variétés existent, offrant un large éventail de couleurs et de formes.

Le dahlia dans toute sa beauté ! .

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 76 53 passiflore.vertheuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux plantes « La Passiflore » : Le Dalhia

L’événement Foire aux plantes « La Passiflore » : Le Dalhia Vertheuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Médoc-Vignoble