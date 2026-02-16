Foire aux plantes La Passiflore le liège dans tous ses états Rue de l’Abbaye Vertheuil

Foire aux plantes La Passiflore le liège dans tous ses états

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil Gironde

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Foire aux plantes La Passiflore de printemps avec pour thématique “le liège dans tous ses états .

Dans le cadre somptueux du parc de l’Abbaye de Vertheuil, troc plantes et pépiniéristes spécialisés, nombreux stands et animations seront au programme.

Restauration sur place possible.

En attente du programme détaillé. .

Rue de l’Abbaye Parc de l’Abbaye Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 76 53 passiflore.vertheuil@gmail.com

