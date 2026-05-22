Foire aux plantes La Mutante Lannion

Lannion

Foire aux plantes

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans la cour et le parc du site du Manoir de Trorozec vous pourrez découvrir

– Une quinzaine d’exposants locaux

Pépiniéristes, semenciers, produits à base végétale, décoration de jardin…

– Stand bonnes pratiques de Ttaille et de choix de végétaux pour un Jardin Zéro Export

Par le service environnement de la ville de Lannion et le service déchets de LTC, avec présentation des méthodes de compostage des rémanents du jardin.

-11h30 13h30/ 15h30 17h30 Initiation à l’utilisation et l’entretien d’une faux par Nerzh Nevez`

Faucher c’est fatiguant ? Les ronces, le gazon et les hautes herbes, on peut s’en occuper avec une faux ? La faux du grand père elle peut encore servir ? La réponse a toutes ces questions vous sera donnée lors des démonstrations interactives.

-14h-16h Atelier parent-enfant | Sculpture sur bois et pistage dans le Vallon de Trorozec

Ateliers Sculpture sur bois au couteau pour apprendre à manier un couteau en sécurité. Entre temps de pratiques et moment de pistage pour découvrir les alentours et partir à la rencontre de nos voisins invisibles .

Par Yann Ragueneau de l’association Wild Wáta

À partir de 5 ans payant

Infos et réservations auprès de wild.wata@gmail.com 06 68 09 99 80

-14h30 Atelier Observation sensible des plantes Par ÉQINOX

Chaque personne choisit une plante qui l’attire et l’explore à travers le toucher, l’odorat, le goût, la vue et l’écoute au sens large du terme. On apprend à rencontrer une plante comme on rencontrerait une personne et on laisse place aux perceptions.

Loin d’un cours de botanique classique, l’objectif est de ressentir plutôt que d’identifier. Cette approche permet de comprendre les manifestations subtiles des végétaux puis de faire le lien avec leurs utilisations courantes.

Durée 1h30 (présentation de la démarche, connexion à une plante et observation sensible, mise en commun)

Public adulte Inscription par mail à eqinox.tuina@gmail.com

-15h Conférence Changement climatique quelle évolution pour nos jardins et nos pratiques ?

Par le service environnement de la Ville de Lannion, avec un focus sur la thématique des palettes végétales résilientes.

-16h30 Promenons-nous dans le Vallon de Trorozec

Balade animée et sensorielle à la découverte de la faune et de la flore forestière avec Aline, Animatrice en Nature.

Durée 1h30 Tout public à partir de 5 ans, payant

Places limitées sur réservation au 06 37 57 30 84

17h-Balade Poético-Botanique

Émile Sylvain, poète et illustrateur formé en botanique présentera en poésie la flore qui habite le jardin du Manoir de Trorozec.

Durée 30 min

SOIRÉE MUSICALE

-18h HRV Dj résident

-20h Concert de GISÈLE PAPE

Synth-électro-pop-poétique

-21h PUFFIN DJ + JN GODARD

Live-électro-percussion

Et bien sûr la guinguette

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Foire aux plantes Lannion a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose