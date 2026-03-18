FOIRE AUX PLANTES & NATURE

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Foire de printemps aux plantes organisée par l’Association Les Herbes Folles .

Toute la journée, vous trouverez des producteurs de plantes aromatiques, potagers, plantes à fleurs et arbustes, de cactus et autres succulentes.

Buvette et restauration sur place.

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 53 98 96

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English :

Spring plant fair organized by the Les Herbes Folles association.

All day long, you’ll find producers of aromatic plants, vegetable gardens, flowering plants and shrubs, cacti and other succulents.

Refreshments and snacks on site.

L’événement FOIRE AUX PLANTES & NATURE Prades a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO