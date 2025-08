Foire aux plantes rares et couleurs d’automne Rue du Château Fragnes-La Loyère

Rue du Château Parc du Château de La Loyère Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les dates de la deuxième grande Foire aux plantes et couleurs d’automne dans le parc du prestigieux château de la Loyère en Saône-et-Loire.

Idéalement située à 10 min au nord de Chalon-sur-Saône, à 15 min de Beaune, 45 min de Dijon, de Mâcon, du Creusot, à 1 h de Bourg-en-Bresse, de Lons-le-Saunier et de Besançon, cette foire aux plantes permettra à de nombreux amateurs et passionnés de venir découvrir les plantes à une saison propice au jardinage et aux plantations.

Petits producteurs, collectionneurs, passionnés des plantes, associations…

Tous les professionnels et amoureux du végétal vous donnent rendez-vous pour échanger sur les plantes et le jardin !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, vous pourrez également découvrir le château de la Loyère, propriété de la Ville de Chalon-sur-Saône construite en 1845 et flâner dans son parc arboré de 8,5 hectares. .

Rue du Château Parc du Château de La Loyère Fragnes-La Loyère 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 68 59 37 fpcalaloyere@gmail.com

