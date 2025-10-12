Foire aux plantes rares Mialet

Foire aux plantes rares Mialet dimanche 12 octobre 2025.

Foire aux plantes rares

place du village Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

20 Pépiniéristes, un par spécialité ( orchidées, agrumes , iris, rosiers, arbres fruitiers, plantes carnivores, cactus, plantes tinctoriales …. et des artisans vannier, céramistes, librairie, savons, ganivelles… seront présents

20 Pépiniéristes, un par spécialité ( orchidées, agrumes , iris, rosiers, arbres fruitiers, plantes carnivores, cactus, plantes tinctoriales …. et des artisans vannier, céramistes, librairie, savons, ganivelles… seront présents pour ravir tout les visiteurs passionnés et amateurs de plantes et accessoires de jardin .

place du village Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 19 56

English : Foire aux plantes rares

20 nurserymen, one for each speciality (orchids, citrus fruits, irises, roses, fruit trees, carnivorous plants, cacti, dye plants …. and craftsmen basket makers, ceramists, bookmakers, soaps, ganivelles…) will be present

German : Foire aux plantes rares

20 Baumschulen, eine pro Spezialität (Orchideen, Zitrusfrüchte, Iris, Rosen, Obstbäume, fleischfressende Pflanzen, Kakteen, Färbepflanzen …. und Kunsthandwerker wie Korbflechter, Keramiker, Buchhändler, Seifen, Ganivelles… werden anwesend sein

Italiano :

20 vivaisti, uno per ogni specialità (orchidee, agrumi, iris, rose, alberi da frutto, piante carnivore, cactus, piante tintorie, ecc.) …. e artigiani come cestai, ceramisti, librerie, saponi, ganivelle, ecc

Espanol : Foire aux plantes rares

20 viveristas, uno por cada especialidad (orquídeas, cítricos, lirios, rosas, árboles frutales, plantas carnívoras, cactus, plantas tintóreas, etc.) …. y también estarán presentes artesanos como cesteros, ceramistas, libreros, jaboneros, ganaderos, etc

L’événement Foire aux plantes rares Mialet a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère