Foire aux plantes rares Mialet
Foire aux plantes rares Mialet dimanche 12 octobre 2025.
Foire aux plantes rares
place du village Mialet Dordogne
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
20 Pépiniéristes, un par spécialité ( orchidées, agrumes , iris, rosiers, arbres fruitiers, plantes carnivores, cactus, plantes tinctoriales …. et des artisans vannier, céramistes, librairie, savons, ganivelles… seront présents pour ravir tout les visiteurs passionnés et amateurs de plantes et accessoires de jardin .
place du village Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 19 56
English : Foire aux plantes rares
20 nurserymen, one for each speciality (orchids, citrus fruits, irises, roses, fruit trees, carnivorous plants, cacti, dye plants …. and craftsmen basket makers, ceramists, bookmakers, soaps, ganivelles…) will be present
German : Foire aux plantes rares
20 Baumschulen, eine pro Spezialität (Orchideen, Zitrusfrüchte, Iris, Rosen, Obstbäume, fleischfressende Pflanzen, Kakteen, Färbepflanzen …. und Kunsthandwerker wie Korbflechter, Keramiker, Buchhändler, Seifen, Ganivelles… werden anwesend sein
Italiano :
20 vivaisti, uno per ogni specialità (orchidee, agrumi, iris, rose, alberi da frutto, piante carnivore, cactus, piante tintorie, ecc.) …. e artigiani come cestai, ceramisti, librerie, saponi, ganivelle, ecc
Espanol : Foire aux plantes rares
20 viveristas, uno por cada especialidad (orquídeas, cítricos, lirios, rosas, árboles frutales, plantas carnívoras, cactus, plantas tintóreas, etc.) …. y también estarán presentes artesanos como cesteros, ceramistas, libreros, jaboneros, ganaderos, etc
