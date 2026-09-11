Informations pratiques

Mialet

Foire aux plantes rares

place du village Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Des pépiniéristes, producteurs de plantes (un par spécialité : rosiers, agrumes, vivaces, arbres fruitiers, plantes d’eau, plantes carnivores, iris) et des artisans créateurs autour du jardin et de la biodiversité (paniers en osier, miel, céramistes…) seront présents à cette journée.

Des pépiniéristes, producteurs de plantes (un par spécialité : rosiers, agrumes, vivaces, arbres fruitiers, plantes d’eau, plantes carnivores, iris) et des artisans créateurs autour du jardin et de la biodiversité (paniers en osier, miel, céramistes…) seront présents à cette journée.

Restauration rapide et buvette .

place du village Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 19 56

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English : Foire aux plantes rares

Nurserymen, plant producers (one for each specialty: roses, citrus, perennials, fruit trees, water plants, carnivorous plants, irises) and creative craftsmen around the garden and biodiversity (wicker baskets, honey, ceramists…) will be present on this day.

L’événement Foire aux plantes rares Mialet a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère