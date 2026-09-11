Foire aux plantes rares Mialet
dimanche 11 octobre 2026 · Mialet
Informations pratiques
Mialet
Foire aux plantes rares
place du village Mialet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Des pépiniéristes, producteurs de plantes (un par spécialité : rosiers, agrumes, vivaces, arbres fruitiers, plantes d’eau, plantes carnivores, iris) et des artisans créateurs autour du jardin et de la biodiversité (paniers en osier, miel, céramistes…) seront présents à cette journée.
Des pépiniéristes, producteurs de plantes (un par spécialité : rosiers, agrumes, vivaces, arbres fruitiers, plantes d’eau, plantes carnivores, iris) et des artisans créateurs autour du jardin et de la biodiversité (paniers en osier, miel, céramistes…) seront présents à cette journée.
Restauration rapide et buvette .
place du village Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 35 19 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire aux plantes rares
Nurserymen, plant producers (one for each specialty: roses, citrus, perennials, fruit trees, water plants, carnivorous plants, irises) and creative craftsmen around the garden and biodiversity (wicker baskets, honey, ceramists…) will be present on this day.
L’événement Foire aux plantes rares Mialet a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Mialet (Dordogne)
- JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert Mialet 19 septembre 2026
- JEP 2026 Mialet Pont des Camisards RD 50, Mialet 19 septembre 2026
- Exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes, Musée du Désert, Mialet 19 septembre 2026
- Visite guidée d’une exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes, Musée du Désert, Mialet 19 septembre 2026
- Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Salle des fêtes Mialet 23 septembre 2026