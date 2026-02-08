Foire aux plants

Place Saint-Louis Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Nombreux exposant en plus des commerçants du marché.

Nombreux exposant en plus des commerçants du marché. Cette année 2ème édition du concours de décoration de jardin (catégories adultes et enfants de de 12 ans). .

Place Saint-Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 81 07 19

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English :

Numerous exhibitors in addition to market traders.

L’événement Foire aux plants Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne