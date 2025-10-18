Foire aux pommes Cléry-Saint-André

Foire aux pommes Cléry-Saint-André samedi 18 octobre 2025.

Foire aux pommes

Plaine du loisirs du Pré des gains Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-18

La traditionnelle Foire aux pommes de la ville de Cléry-Saint-André est de retour !

Participez à la traditionnelle Foire aux Pommes de Cléry-Saint-André !

Au programme

Samedi 18 octobre

10h Balade octobre rose (5km Départ Mail route de Jouy)

12h Resto’foire

14h Ouverture de la Foire au Public

15h Inauguration officielle de la Foire

19h Resto’foire

– Rando VTT & GRAVEL 4 circuits proposés (22 34 45 56 kms)

Inscriptions & départs entre 13h30 et 14h30 à la base de loisirs

Dimanche 19 octobre

– Rando Pédestre 3 circuits proposés (8 13 18 kms)

– 9h Brocante Vide-greniers

– 11h Resto’foire

– 11h30 Apéritif concert avec l’Harmonie de Cléry

– 14h30 Animation musicale AZEN BLUES

– 19h Clôture de la Foire

Durant toute la foire fête foraines, animations sur podium, exposition par les associations locales. .

Plaine du loisirs du Pré des gains Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 98 98 accueil@clery-saint-andre.com

English :

Cléry-Saint-André’s traditional apple fair is back!

German :

Der traditionelle Apfelmarkt der Stadt Cléry-Saint-André ist wieder da!

Italiano :

Torna la tradizionale fiera delle mele di Cléry-Saint-André!

Espanol :

Vuelve la tradicional feria de la manzana de Cléry-Saint-André

