Foire aux pommes Cléry-Saint-André
Foire aux pommes Cléry-Saint-André samedi 18 octobre 2025.
Foire aux pommes
Plaine du loisirs du Pré des gains Cléry-Saint-André Loiret
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
Date(s) :
2025-10-18
La traditionnelle Foire aux pommes de la ville de Cléry-Saint-André est de retour !
Participez à la traditionnelle Foire aux Pommes de Cléry-Saint-André !
Au programme
Samedi 18 octobre
10h Balade octobre rose (5km Départ Mail route de Jouy)
12h Resto’foire
14h Ouverture de la Foire au Public
15h Inauguration officielle de la Foire
19h Resto’foire
– Rando VTT & GRAVEL 4 circuits proposés (22 34 45 56 kms)
Inscriptions & départs entre 13h30 et 14h30 à la base de loisirs
Dimanche 19 octobre
– Rando Pédestre 3 circuits proposés (8 13 18 kms)
– 9h Brocante Vide-greniers
– 11h Resto’foire
– 11h30 Apéritif concert avec l’Harmonie de Cléry
– 14h30 Animation musicale AZEN BLUES
– 19h Clôture de la Foire
Durant toute la foire fête foraines, animations sur podium, exposition par les associations locales. .
Plaine du loisirs du Pré des gains Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 98 98 accueil@clery-saint-andre.com
English :
Cléry-Saint-André’s traditional apple fair is back!
German :
Der traditionelle Apfelmarkt der Stadt Cléry-Saint-André ist wieder da!
Italiano :
Torna la tradizionale fiera delle mele di Cléry-Saint-André!
Espanol :
Vuelve la tradicional feria de la manzana de Cléry-Saint-André
