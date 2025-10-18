Foire aux pommes

Mouliherne Maine-et-Loire

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

2026-10-17

La foire aux pommes de Mouliherne revient pour sa 54ème édition ! On s’y retrouve pour déguster la pomme sous des formes variées au naturel, en beignets ou en jus. Le programme familial ravira petits et grands.

Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026. .

Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 57 96 35

English :

The Mouliherne apple fair is back for its 54th edition! Come and taste apples in a variety of forms: natural, in fritters or in juice. The family program will delight young and old alike.

German :

Die Apfelmesse in Mouliherne kehrt zu ihrer 54. Ausgabe zurück! Hier trifft man sich, um den Apfel in verschiedenen Formen zu probieren: naturbelassen, in Krapfen oder als Saft. Das Familienprogramm wird Groß und Klein begeistern.

Italiano :

La fiera delle mele di Mouliherne torna per la sua 54ª edizione! Venite a degustare le mele in diverse forme: al naturale, in frittelle o in succo. Il programma per le famiglie farà la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Vuelve la feria de la manzana de Mouliherne en su 54ª edición Venga a degustar manzanas al natural, en buñuelos o en zumo. El programa familiar hará las delicias de grandes y pequeños.

