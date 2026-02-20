Foire aux pommes les savoies Vouneuil-sur-Vienne

Foire aux pommes

les savoies 86210 vouneuil sur vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Bonjour,

Nous organisons un événement au Verger ce dimanche 22 Février Est ce que vous pouvez diffuser l’information au niveau de l’AMAP et même de votre magasin ?

FOIRE AUX POMMES

Dimanche 22 Février 2026

10h 18h

86210 VOUNEUIL SUR VIENNE

– Vente de pommes BIO en déstockage à partir de 1€00/kg (selon variétés)

– Activité pressoir en direct, jus de pommes frais.

– Visite des vergers et démonstration de taille (prévoir des bottes )

⏰10h30 et 15h00

– Crêpes et Jus de pommes chaud

– Animations et lots à gagner

Les vergers des Savoies

Les Savoies

86210 Vouneuil Sur Vienne

05.49.85.10.33 .

les savoies 86210 vouneuil sur vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 10 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire aux pommes Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-02-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne