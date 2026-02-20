Foire aux pommes les savoies Vouneuil-sur-Vienne
Bonjour,
Nous organisons un événement au Verger ce dimanche 22 Février Est ce que vous pouvez diffuser l’information au niveau de l’AMAP et même de votre magasin ?
FOIRE AUX POMMES
Dimanche 22 Février 2026
10h 18h
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE
– Vente de pommes BIO en déstockage à partir de 1€00/kg (selon variétés)
– Activité pressoir en direct, jus de pommes frais.
– Visite des vergers et démonstration de taille (prévoir des bottes )
⏰10h30 et 15h00
– Crêpes et Jus de pommes chaud
– Animations et lots à gagner
Les vergers des Savoies
Les Savoies
86210 Vouneuil Sur Vienne
05.49.85.10.33 .
