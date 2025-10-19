Foire aux potirons Issigeac

Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Le Comice Agricole propose un exposition vente de cucurbitacées, une vente de produits de saison pommes, châtaignes, kiwis, ail, bourru, confitures… Cuisson de pains dans un four ambulant. Vente de soupe et de milla.

Restauration sur place et buvette. .

Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 40 16 40

