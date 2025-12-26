Foire aux Pottok, Espelette
Foire aux Pottok, Espelette samedi 24 janvier 2026.
Foire aux Pottok
Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Durant les 2 jours exposition, vente de machines agricoles, motoculture de plaisance, produits régionaux, forains, dégustation des produits du terroir dans tous les restaurants du village. Animations musicales.
Le matin, parking du château grande foire aux équins. .
Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire aux Pottok
L’événement Foire aux Pottok Espelette a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Pays Basque