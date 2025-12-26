Foire aux Pottok

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

Durant les 2 jours exposition, vente de machines agricoles, motoculture de plaisance, produits régionaux, forains, dégustation des produits du terroir dans tous les restaurants du village. Animations musicales.

Le matin, parking du château grande foire aux équins. .

