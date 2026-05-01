Foire aux poussins et aux oeufs à couver Sarrebourg
Foire aux poussins et aux oeufs à couver Sarrebourg vendredi 8 mai 2026.
Sarrebourg
Foire aux poussins et aux oeufs à couver
29 rue du Maire Emile Stock Foyer de Hoff Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
La société aviculture de Sarrebourg et environs organise un marché aux poussins et œufs à couver. L’entrée est gratuite. On y trouvera également une buvette et petite restauration.Tout public
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29 rue du Maire Emile Stock Foyer de Hoff Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 11 81 90 06
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English :
The poultry society of Sarrebourg and surrounding area is organizing a market for chicks and hatching eggs. Admission is free. Refreshments and snacks will also be available.
L’événement Foire aux poussins et aux oeufs à couver Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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