Sarrebourg

Foire aux poussins et aux oeufs à couver

29 rue du Maire Emile Stock Foyer de Hoff Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

La société aviculture de Sarrebourg et environs organise un marché aux poussins et œufs à couver. L’entrée est gratuite. On y trouvera également une buvette et petite restauration.Tout public

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29 rue du Maire Emile Stock Foyer de Hoff Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 11 81 90 06

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English :

The poultry society of Sarrebourg and surrounding area is organizing a market for chicks and hatching eggs. Admission is free. Refreshments and snacks will also be available.

L’événement Foire aux poussins et aux oeufs à couver Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG