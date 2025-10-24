Foire aux promeneurs 2025 Saint-Romain-de-Colbosc

Foire aux promeneurs 2025 Saint-Romain-de-Colbosc vendredi 24 octobre 2025.

Foire aux promeneurs 2025

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Événement incontournable à Saint-Romain, la foire aux promeneurs revient cette année !

Rendez-vous du 24 au 27 Octobre 2025 sur les places du centre-ville.

– Ouverture le Vendredi 24 à partir de 16h30

– Fermeture le Lundi 27 à 19h00 (tarifs réduits)

Plusieurs parkings disponibles pour votre stationnement

– Parking rue de la Boutresse 74 places

– Parking rue Georges Grimm 50 places

– Parking rue Albert Gibet 59 places .

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 24 60

