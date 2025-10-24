Foire aux promeneurs 2025 Saint-Romain-de-Colbosc
Foire aux promeneurs 2025 Saint-Romain-de-Colbosc vendredi 24 octobre 2025.
Foire aux promeneurs 2025
Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-24
Événement incontournable à Saint-Romain, la foire aux promeneurs revient cette année !
Rendez-vous du 24 au 27 Octobre 2025 sur les places du centre-ville.
– Ouverture le Vendredi 24 à partir de 16h30
– Fermeture le Lundi 27 à 19h00 (tarifs réduits)
Plusieurs parkings disponibles pour votre stationnement
– Parking rue de la Boutresse 74 places
– Parking rue Georges Grimm 50 places
– Parking rue Albert Gibet 59 places .
Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 24 60
English : Foire aux promeneurs 2025
