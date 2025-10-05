Foire aux puces à Plouezoc’h Salle omnisports Plouezoc’h
Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Foire aux puces organisée par la MAM Timoun au complexe sportif de Plouezoc’h de 9h à 17h. Les bénéfices serviront à acheter du matériel pour les enfants de la maison d’assistantes maternelles
– Exposants 3€ le mètre linéaire. Ouverture à partir de 7h.
– Inscriptions 02 98 61 90 30 (du lundi au vendredi 09h-17h).
– Entrée 1€ / Gratuit pour les moins de 18 ans. .
Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 61 90 30
