Foire aux puces à Plouezoc’h Salle omnisports Plouezoc’h

Foire aux puces à Plouezoc'h

Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc'h Finistère

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Foire aux puces organisée par la MAM Timoun au complexe sportif de Plouezoc’h de 9h à 17h. Les bénéfices serviront à acheter du matériel pour les enfants de la maison d’assistantes maternelles

– Exposants 3€ le mètre linéaire. Ouverture à partir de 7h.

– Inscriptions 02 98 61 90 30 (du lundi au vendredi 09h-17h).

– Entrée 1€ / Gratuit pour les moins de 18 ans. .

Salle omnisports Route du Nivern Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 61 90 30

