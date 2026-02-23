Foire aux puces au profit de la SNSM Salle omnisport du centre Plouescat
Foire aux puces au profit de la SNSM Salle omnisport du centre Plouescat vendredi 8 mai 2026.
Salle omnisport du centre Rue de Verdun Plouescat Finistère
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
2026-05-08
Manifestation organisée par le comité du Calvaire de Plouescat, au profit de la SNSM locale.
En plus des stands, une restauration avec grillades, frites maison, crêpes, gâteaux et buvette est programmée. .
Salle omnisport du centre Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 64 42 86 15
