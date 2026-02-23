Foire aux puces au profit de la SNSM Salle omnisport du centre Plouescat

Foire aux puces au profit de la SNSM

Salle omnisport du centre Rue de Verdun Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Manifestation organisée par le comité du Calvaire de Plouescat, au profit de la SNSM locale.

En plus des stands, une restauration avec grillades, frites maison, crêpes, gâteaux et buvette est programmée. .

Salle omnisport du centre Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 64 42 86 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux puces au profit de la SNSM

L’événement Foire aux puces au profit de la SNSM Plouescat a été mis à jour le 2026-02-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX