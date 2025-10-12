Foire aux puces Bodilis
Foire aux puces Bodilis dimanche 12 octobre 2025.
Foire aux puces
Salle multifonction Bodilis Finistère
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Exposants 3,50 € le mètre linéaire et 2 € le portant.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle multifonction Bodilis 29400 Finistère Bretagne +33 6 60 87 09 98
