Foire aux puces Bodilis

Foire aux puces Bodilis dimanche 12 octobre 2025.

Foire aux puces

Salle multifonction Bodilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Exposants 3,50 € le mètre linéaire et 2 € le portant.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle multifonction Bodilis 29400 Finistère Bretagne +33 6 60 87 09 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire aux puces Bodilis a été mis à jour le 2025-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX