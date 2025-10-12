Foire aux puces Bodilis

Foire aux puces Bodilis dimanche 12 octobre 2025.

Foire aux puces

Salle multifonction Bodilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :
2025-10-12

Exposants 3,50 € le mètre linéaire et 2 € le portant.

Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle multifonction Bodilis 29400 Finistère Bretagne +33 6 60 87 09 98 

