Foire aux puces Boismé
Foire aux puces Boismé dimanche 28 septembre 2025.
Foire aux puces
Le Bourg Boismé Deux-Sèvres
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Le comité des fêtes de Boismé organise sa Foire aux puces, dans les rues du bourg. De nombreuses animations sont prévues vide-greniers, animation musicale avec la Banda de Boismé. .
Le Bourg Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 98 86 75 comitedesfetes.boisme@gmail.com
